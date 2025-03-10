Москвичам рассказали о развитии столичной госветслужбы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московская госветслужба – одна из самых крупных и развитых в России. В ее структуру входит комитет ветеринарии столицы и ГБУ "Мосветобъединение", сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Кроме того, в столице функционирует крупнейшая сеть госветклиник, Московская станция по борьбе с болезнями животных, городская ветеринарная лаборатория, выездная служба помощи питомцам на дому и единый круглосуточный контакт-центр. За обращением с животными следит госинспекция по надзору в области обращения с животными столичного комитета ветеринарии.

Столичной госветслужбе исполнилось 10 марта 92 года. Ее основали в 1933-м. Тогда был создан Московский городской ветеринарный отдел, 10 лечебниц и центральная ветеринарно-пищевая лаборатория.

В последние годы в Москве возрастает посещаемость ветклиник, количество, качество и спектр услуг, отметил глава столичного комитета ветеринарии Алексей Сауткин. Также врачи работают на высокотехнологичном оборудовании, осваивают новые методики и технологии.

При этом не стоит на месте и цифровое развитие службы, подчеркнул Сауткин. Например, москвичам доступны запись к ветеринару онлайн на mos.ru, суперсервис "Мой питомец" с электронной амбулаторной картой животного, информационный спецпроект для владельцев "Как стать суперхозяином", поиск домашних животных.

За три года число клиентов госветклиник в Москве увеличилось на 13%. В 2022 году учреждения приняли 427 тысяч человек, в 2024-м – свыше 470 тысяч. Кроме того, горожане высоко оценивают профессионализм врачей, удобство онлайн-сервисов и возможность легко найти специалиста любого профиля.

В ветеринарных клиниках принимают врачи более 20 специализаций – от офтальмологов и кардиологов до ратологов и орнитологов. Не так давно появились пульмонологи, диетолог и зоопсихологи.

Значительно развилась и ветеринарная стоматология. Закуплено современное оборудование, которое позволило расширить список услуг и принимать в пять раз больше пациентов, чем год назад.

В настоящий момент в госветклиниках развивается эндоскопия. Высококлассное микрооборудование позволяет провести точную визуальную диагностику заболеваний, малотравматичные операции, а также взять материал для исследований.

Созданный на базе госветклиники "Вешняки" круглосуточный стационар для животных принял за год свыше 300 тяжелых пациентов. Развитие этого направления является еще одной важной задачей. Горожане часто нуждаются в том, чтобы оставить питомца после операции или при сложном лечении под круглосуточным наблюдением специалистов.

Профессия ветеринара предусматривает постоянное обучение. Наличие учебного центра, в котором специалисты могут бесплатно учиться и совершенствовать навыки, – большое преимущество московской госветслужбы, указал Сауткин. По его словам, в 2024 году свыше 200 ветеринаров повысили квалификацию в центре. Они не только углубляют знания по профилю, но и становятся разносторонними специалистами.

В свою очередь, московский контакт-центр для владельцев животных за прошлый год помог более чем 175 тысячам москвичей, позвонившим на линию.

Помимо этого, в столице каждый год проходит масштабная кампания по профилактике бешенства. В рамках нее проводят бесплатную вакцинацию в ветклиниках, дополнительных прививочных пунктах и на дому, раскладку оральной вакцины для диких животных, а также просветительскую работу. В 2024 году специалисты прочитали больше 20 лекций для горожан.

Сотрудники госветслужбы каждый день проводят ветеринарно-санитарную экспертизу и лабораторные исследования продуктов питания, обеспечивают продовольственную безопасность. Сейчас в городе работают 18 передвижных и 50 стационарных лабораторий госветслужбы.

Ранее московские ветеринары спасли кролика по кличке Пушок, который из-за патологии зубов не мог есть и пить. Животному не смогли провести подпиливание зубов из-за нарушенного прикуса. Поэтому Пушку удалили резцы под газовой анестезией, после чего отправили домой.