Ветеринары в Москве спасли кролика, который из-за патологии не мог есть и пить

Фото: телеграм-канал "Моя Ветклиника"

Столичные ветеринары спасли кролика по кличке Пушок, который из-за патологии зубов не мог есть и пить. Об этом сообщается в телеграм-канале ГБУ "Мосветобъединение".

Животное поступило в Зеленоградскую ветклинику с проблемой, связанной с неправильным ростом зубов. Из-за этого кролик не мог нормально питаться, постоянно испытывал боль и терял в весе.

В "Мосветобъединении" пояснили, что кроличьи зубы растут непрерывно и стачиваются во время приема пищи. Если процесс нарушен, то возникает малокклюзия: резцы увеличиваются и растут в неправильном направлении. Проблему решает подпиливание зубов, но 4-летнему Пушку в связи с нарушением прикуса это не помогало.

По словам хирурга-ратолога Надежды Кузиной, в этом случае спасти животное помогло бы только удаление резцов. Поэтому кролика успешно прооперировали под газовой анестезией, он уже отправился домой.

Через две недели, отметила Кузина, животное стало веселее и активнее. Также Пушок с аппетитом стал есть сено и свою привычную еду, прибавляя в весе.

Ранее ветеринары спасли таксу Беню, у которой была крупная грыжа под хвостом. Хирург и анестезиолог провели герниопластику, установку грыжевой сетки и пластику дефекта. Также они были вынуждены кастрировать собаку из-за гипертрофированной простаты. Операция прошла успешно, и Бене уже сняли швы.