Московские ветеринары спасли кошку со сложными родами

Фото: телеграм-канал "Моя Ветклиника"

Врачи ветклиники в столичных Вешняках спасли маму-кошку Изабель и ее детеныша, сообщается в телеграм-канале Московского объединения ветеринарии.

Специалисты рассказали, что пациентка поступила в учреждение со сложными родами. В связи с этим ветеринары приняли решение экстренно провести кесарево сечение. Хирург Антон Костин и анестезиолог Татьяна Заиграйкина успешно прооперировали кошку, после чего фельдшер Валерия Череватова привела в чувства новорожденного малыша.



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"В итоге удалось вовремя спасти крохотного сфинкса, он и "молодая мамочка" сейчас в полном порядке", – отметили в сообщении.

Ранее ветеринары Тушинской клиники спасли 10-месячного йоркширского терьера Марусю, которая проглотила большую иглу. Перед этим она съела кусок форели, поэтому хозяева предположили, что животное подавилось костью.

С помощью ларингоскопа и зажима собаке сделали экстренную операцию, по итогу которой инородный объект был успешно извлечен. Через 30 минут Маруся пришла в себя после наркоза и отправилась домой.

