27 февраля, 10:17Общество
Московские ветврачи помогли коту, проглотившему ленту длиной 60 см
Фото: телеграм-канал "Моя Ветклиника"
Шотландский кот в Москве проглотил ленту длиной 60 сантиметров. Столичным ветеринарам удалось достать ее без операции, сообщается в телеграм-канале Московского объединения ветеринарии.
Владельцы скоттиш-фолда по кличке Феня застали питомца за поеданием ленточки от подарка. Зная о том, что тянуть и вытаскивать такие предметы нельзя, хозяева стали наблюдать за происходящим.
"Покончив с лентой, борцуха заел ее сухим кормом, запил водичкой и преспокойно улегся спать. Тем временем сонного кота уже везли в клинику на максимально возможной скорости", – говорится в сообщении.
Ветеринар Елена Катаева вызвала у кота медикаментозную рвоту, благодаря чему удалось избавиться от ленты.
"Феня установил своеобразный рекорд на самое длинное инородное тело в этом году – 60 сантиметров", – добавили в объединении.
Ранее московские ветеринары спасли 12-летнюю собаку с множественными камнями в мочевом пузыре. Вся операция прошла благополучно. После нее Дейла чувствовала себя хорошо. Для назначения ей профилактической терапии специалисты отправили извлеченные камни на химический анализ.
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