07 февраля, 09:20Общество
Московские ветеринары прооперировали собаку с камнями в мочевом пузыре
Фото: телеграм-канал "Моя Ветклиника"
Московские ветеринары спасли 12-летнюю собаку с множественными камнями в мочевом пузыре, передает пресс-служба ГБУ "Мосветобъединение".
Собака по кличке Дейла породы японский хин поступила в Бутовскую ветклинику с гематурией и поллакиурией (кровь в моче и частое мочеиспускание малыми порциями). Проведя УЗИ, врачи обнаружили в мочевом пузыре большое количество камней.
После этого Дейлу направили к кардиологу Анастасии Фокиной, которая провела животному предоперационное обследование. Саму цистотомию провели хирург Дарья Матвеева и анастезиолог Юлия Леонова.
Вся операция, уточнили в клинике, прошла благополучно. Сейчас Дейла чувствует себя хорошо. Для назначения ей профилактической терапии специалисты отправили извлеченные камни на химический анализ.
Ранее ветеринары Тушинской клиники спасли 10-месячного йоркширского терьера Марусю, которая проглотила большую иглу. Перед этим она съела кусок форели, поэтому хозяева предположили, что животное подавилось костью.
С помощью ларингоскопа и зажима собаке сделали экстренную операцию, по итогу которой инородный объект был успешно извлечен. Через 30 минут Маруся пришла в себя после наркоза и отправилась домой.
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