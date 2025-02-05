Столичные ветеринары вылечили 17-летнего кота Арнольда от редкой болезни ушей

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Столичные ветеринары вылечили 17-летнего кота Арнольда от редкого неопухолевого заболевания. Об этом сообщает пресс-служба ГБУ "Мосветобъединение".

Как рассказали в ведомстве, на внутренней стороне уха кота и в наружном слуховом проходе появились округлые кисты. Такое заболевание, которое является врожденным или дегенеративным, чаще всего наблюдается у пожилых питомцев и не требует лечения, если кисты не мешают животному.

Однако 17-летнего Арнольда привезли в Кунцевскую ветклинику с признаками отита, который развился на фоне этого заболевания. Ветеринары обнаружили, что у кота был перекрыт слуховой проход из-за увеличения размера кисты, а также началось воспаление.

В связи с этим ему сделали отоскопию и цитологическое исследование кист. На данный момент животное продолжает терапию у дерматолога.

Ранее сообщалось, что ветеринары Тушинской клиники спасли 10-месячного йоркширского терьера Марусю, которая проглотила большую иглу. С помощью ларингоскопа и зажима собаке сделали экстренную операцию, по итогу которой инородный объект был успешно извлечен. Через 30 минут Маруся пришла в себя после наркоза и отправилась домой.

