Столичные ветврачи посадили енота Шелдона с лишним весом на диету

Фото: телеграм-канал "Подмосковье №1"

Ветеринарный врач посадил енота Шелдона из Зеленограда на диету из-за проблем с лишним весом, сообщает пресс-служба сети государственных ветклиник Москвы Мосветобъединения.

"Лишние килограммы (енот весит уже 10 кг) сразу привели к последствиям: питомец не может дотянуться до определенных мест своего тела и как следует проводить груминг. Из-за этого у Шелдона появилась небольшая опрелость", – уточняется в телеграм-канале сети.

Специалист ветклиники Надежда Кузина также назначила Шелдону курс обработок. Ветеринары напоминают, что еноты подвержены перееданию, так как часто требуют угощений с человеческого стола.

"Владельцам необходимо не поддаваться на манипуляции мехового обжоры и кормить строго по назначенному рациону", – заключили в пресс-службе.

Ранее Шелдон уже попадал в ветклинику из-за выявленного энтерита. Медицинские процедуры шли целый месяц, но в итоге специалисты смогли вылечить его.

Кроме того, продолжает соблюдать диету и пес Кругетс из Нижнего Новгорода, весивший около сотни килограммов. Из-за своего лишнего веса пес не мог самостоятельно передвигаться. Волонтеры забрали его с улицы и посадили на диету. По данным на ноябрь 2024, года собака весила уже 50 килограммов.

