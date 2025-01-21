21 января, 15:18Общество
Столичные ветврачи посадили енота Шелдона с лишним весом на диету
Фото: телеграм-канал "Подмосковье №1"
Ветеринарный врач посадил енота Шелдона из Зеленограда на диету из-за проблем с лишним весом, сообщает пресс-служба сети государственных ветклиник Москвы Мосветобъединения.
"Лишние килограммы (енот весит уже 10 кг) сразу привели к последствиям: питомец не может дотянуться до определенных мест своего тела и как следует проводить груминг. Из-за этого у Шелдона появилась небольшая опрелость", – уточняется в телеграм-канале сети.
Специалист ветклиники Надежда Кузина также назначила Шелдону курс обработок. Ветеринары напоминают, что еноты подвержены перееданию, так как часто требуют угощений с человеческого стола.
"Владельцам необходимо не поддаваться на манипуляции мехового обжоры и кормить строго по назначенному рациону", – заключили в пресс-службе.
Ранее Шелдон уже попадал в ветклинику из-за выявленного энтерита. Медицинские процедуры шли целый месяц, но в итоге специалисты смогли вылечить его.
Кроме того, продолжает соблюдать диету и пес Кругетс из Нижнего Новгорода, весивший около сотни килограммов. Из-за своего лишнего веса пес не мог самостоятельно передвигаться. Волонтеры забрали его с улицы и посадили на диету. По данным на ноябрь 2024, года собака весила уже 50 килограммов.
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