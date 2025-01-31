Столичные ветеринары помогли шиншилле со сломанной лапой

Фото: телеграм-канал "Моя Ветклиника"

Врачи Зеленоградской ветеринарной клиники успешно помогли 2-месячной шиншилле Горшку со сломанной лапой. Об этом сообщает ГБУ "Мосветобъединение" в своем телеграм-канале.

Грызун был доставлен в медучреждение после того, как он перестал опираться на лапу. С помощью рентгена врачи обнаружили открытый перелом правой большеберцовой кости.

Зверька прооперировали с использованием специального оборудования и газовой анестезии. Лапу удалось спасти благодаря своевременному обращению владельца и выполнению всех рекомендаций медиков. После операции шиншилле давали лекарства, и делали перевязки.

Спустя неделю появилась опора на лапу, а еще позже снимки показали сращение кости, и грызун стал активно двигаться и использовать конечность.

Ранее сообщалось, что ветеринары Тушинской клиники спасли 10-месячного йоркширского терьера Марусю, которая проглотила большую иглу. С помощью ларингоскопа и зажима собаке сделали экстренную операцию, по итогу которой инородный объект был успешно извлечен. Через 30 минут Маруся пришла в себя после наркоза и отправилась домой.