Коту Федору, который добрался автостопом из Липецка в Москву, ищут дом

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

Волонтеры ищут хозяина коту Федору, добравшемуся автостопом из Липецка в Москву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на волонтерский чат.

Ранее в телеграм-каналах распространилась информация о том, что в Липецке белоснежный и воспитанный кот вошел в рейсовый автобус, который ехал в столицу. На остановке в столичном Саларьеве животное вырвалось и убежало. Спустя время кот был замечен в другом автобусе. После случившегося очевидцы рассказали обо всем волонтерам, которые в итоге и забрали его.

"Уже сейчас можно присматриваться к Федору на предмет укотовления. Мы с удовольствием пообщаемся со всеми желающими предоставить Федору сердце, стол и мягкий диван", – написала волонтер Юлия, на попечении которой находится кот.

Сейчас Федор находится в стационаре ветклиники. По словам волонтеров, его состояние не критичное, однако ему необходимо лечение, обработки, карантин, а также кастрация.

Между тем в Москве в одной из пожарных частей кота по кличке Анатолий номинировали на премию "Мой ласковый и нужный зверь". В указанном конкурсе участвуют животные из зоны СВО, животные-доноры, служебные собаки и другие.

