Кота-прапорщика из столичной пожарной части номинировали на премию

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Кот Анатолий, который служит в пожарной части № 89 в Москве, был выдвинут на международную премию "Мой ласковый и нужный зверь", сообщает МЧС России в телеграм-канале.

Кот-прапорщик стал кандидатом в номинации "Братья наши меньшие". Ранее ему сшили миниатюрные погоны.

Помимо Анатолия, в конкурсе принимают участие животные из зоны проведения специальной военной операции, животные-доноры, служебные собаки и другие.

Между тем университет Монклер в Нью-Джерси официально принял на работу золотистого ретривера Чарли. Собаку трудоустроили в команду поддержки тренерского состава женской баскетбольной команды.

Профайл Чарли также появился на сайте учебного учреждения в разделе "Сотрудники женской баскетбольной команды 2024/2025 годов". Он занимает должность директора по pawsitive, что означает игру слов paw (лапа) и positive (позитивный).