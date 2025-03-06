Фото: телеграм-канал "Моя Ветклиника"

Столичные ветеринары спасли таксу Беню с крупной грыжей. Об этом сообщается в телеграм-канале "Мосветобъединения".

"Владельцы длинношерстной таксы обратились в ветклинику Коптево с подозрением на онкологию: под хвостом у собаки возникла внушительных размеров шишка. Версия новообразования не подтвердилась, но помощь хирургов все же потребовалась: у Бени диагностировали промежностную грыжу с дефектом тканей более пяти сантиметров", – уточняется в публикации.

К операции были привлечены хирург и анестезиолог. Специалисты провели герниопластику, которая включает вправление органов, установку грыжевой сетки и пластику дефекта. Также ветеринары вынуждены были кастрировать Беню из-за гипертрофированной простаты. Процедура прошла успешно, собаке уже сняли швы.

Ранее ветеринары Тушинской клиники спасли 10-месячного йоркширского терьера Марусю, которая проглотила большую иглу. Перед этим она съела кусок форели, поэтому хозяева предположили, что животное подавилось костью.

С помощью ларингоскопа и зажима собаке сделали экстренную операцию, по итогу которой инородный объект был успешно извлечен. Через 30 минут Маруся пришла в себя после наркоза и отправилась домой.

