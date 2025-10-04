Как Москва развивает комфортную городскую среду для животных

Всемирный день защиты животных отмечается 4 октября. Москва создает все условия, чтобы в городе было комфортно как питомцам, так и их владельцам. Как столица помогает животным – в нашем материале.

Тематические мероприятия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Специальные тематические мероприятия состоятся в Москве в честь Всемирного дня защиты животных. К примеру, 4 октября в экоцентре "Музей природы" пройдет мероприятие "Мы в ответе за тех, кого приручили". Посетители смогут поучаствовать в викторине и увидеть фотовыставку домашних животных. Начало в 12:00, при этом необходимо зарегистрироваться по телефону +7 (495) 753⁠-12⁠-68 или написать на почту ecomuseum@eco.mos.ru.

В тот же день в экоцентре "Лосиный остров. Красная сосна" проведут мероприятие, посвященное истории одомашнивания грызунов, содержанию их дома, а также роли этих животных в науке. Начало в 12:00, вход на мероприятие свободный.

Программа "В мире животных" состоится 4 октября в 13:00 в экоцентре "Экошкола Кусково". Посетителям расскажут о редких видах зверей и среде их обитания, а также важности биологического разнообразия. Желающим поучаствовать необходимо предварительно записаться по номеру +7 (495) 370⁠-07⁠-50.

На следующий день, 5 октября, в экоцентре "Лесная сказка" пройдет тематическое занятие "Звери и птицы Москвы". Сотрудники расскажут участникам, как дикие животные адаптируются к городским природным лесопаркам и какую роль жители столицы играют в сохранении биоразнообразия. Мероприятие пройдет в 12:00, а для участия в нем нужно записаться через почту epts_lesnaya-skazka@eco.mos.ru.

Суперсервис "Мой питомец"

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Москва не только проводит тематические мероприятия ко Дню защиты животных – город постоянно работает над созданием благоприятных условий для содержания питомцев.

Один из инструментов – суперсервис "Мой питомец". Здесь собрана вся необходимая информация для тех, кто хочет завести животное или уже это сделал. В частности, как забрать питомца из приюта, как спланировать с ним путешествие и что делать, если ему необходима ветеринарная помощь. Помимо этого, сервис содержит сведения о важных прививках, правилах выгула и дрессировке питомцев. Также здесь можно найти инструкцию, что делать, если животное пропало или, наоборот, нашлось.

Кроме того, в суперсервисе представлена карта с адресами:



ветеринарных клиник;

круглосуточных стационаров для животных;

центров бесплатной вакцинации;

площадок для выгула и дрессировки собак;

приютов для животных;

государственных зоогостиниц;

пунктов для осмотра животных, которые укусили человека или другого питомца.

Также на карте можно найти пункты приема питомцев, которые ушли из жизни. Есть на сайте и подробная инструкция, как действовать в такой сложной ситуации.

Проект "Питомцы в Москве"

Фото: пресс-служба государственной ветеринарной службы города Москвы

Также столица занимается улучшением инфраструктуры для собак и их владельцев в рамках проекта "Питомцы в Москве". Работая над ним, уже было оборудовано свыше 90 современных кинологических площадок.

Спроектированы они с учетом комплексных требований безопасности и комфорта. К примеру, чтобы животное не убежало, сделан специальный вход-тамбур с двойными дверями. Для покрытия площадки же используется долговечный рулонный газон, устойчивый к активным нагрузкам. А на более просторных территориях организуются дополнительные секции с мягким и безопасным покрытием из резиновой крошки.

При этом пространство тщательно зонируется: есть области для активных тренировок с препятствиями и участки для свободного перемещения животных. Владельцы же могут отдохнуть в местах с навесами и лавочками. Плюс на площадках есть урны, куда можно выбросить убранное за животными.

Благотворительные фонды

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Поддержать животных, которые пока еще только ищут своих хозяев, можно через специальный раздел на сайте mos.ru. Там представлены благотворительные фонды, которые помогают животным.

Все желающие могут пожертвовать любую сумму на корм и лечение, постройку центров и домов для питомцев, помощь тяжелобольным, пожилым и пострадавшим из-за несчастных случаев животным. Также в разделе есть сервис, который поможет определиться, в какой именно фонд отправить пожертвование.

Если же помочь захотелось всем благотворительным организациям, можно воспользоваться функцией "Помочь всем". Тогда отправленные средства равномерно распределятся между фондами. Минимальная сумма для всех 13 программ составляет 650 рублей.

