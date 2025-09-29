В Московском зоопарке рассказали, откуда берется снег для белых медведей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Московском зоопарке живут два белых медведя – молодая самка Айка и 22-летний самец Терпей. Для комфортного проживания хозяевам Арктики создали специальную среду с бассейном, игрушками и снежной горкой. О том, откуда там в любое время года берется снег, рассказал сайт "Комсомольской правды".

Отмечается, что экспозиция "Полярный мир" регулярно привлекает внимание посетителей. Четырехлетняя Айка прибыла туда из Ростова-на-Дону в 2023 году. Ее старший сородич Терпей имеет за плечами сложную судьбу – оставшись сиротой в Якутии, он был спасен местным жителем, после чего сменил несколько зоопарков, прежде чем обосноваться в Москве.

По словам начальника отдела "Хищные животные" Ивана Пажетнова, для благополучия белых медведей в неволе нужно создать особые условия.

"Чтобы чувствовать себя комфортно, животным необходим просторный внутренний вольер, где они смогут отдыхать, и большой прогулочный. Обязательно должен быть бассейн и определенная температура воды и воздуха – не выше 18 градусов. Такой режим обеспечивается с помощью кондиционеров и системы водоподготовки", – пояснил специалист.

Важным элементом инфраструктуры для белого медведя являются снежные сугробы, в которых животные могут охлаждаться, рыть норы и искать спрятанные киперами лакомства.

Для круглогодичного обеспечения снегом используется ледогенератор, производящий особый чешуйчатый лед, который отличается медленным таянием и безопасным составом – только вода и морская соль.

В зимний период установку отключают, позволяя животным наслаждаться естественным снегом. В теплое время года генератор производит до пяти тонн искусственного снега ежедневно.

