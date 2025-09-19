Два молодых гепарда доставлены в Центр воспроизводства редких видов животных

Фото: 123RF/anilah

Двух молодых гепардов доставили в Центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе зоосада.

В настоящее время годовалые Матрикс и Тильда находятся на экспозиции. Они успешно прошли карантин. Теперь животные часто появляются на виду у посетителей. При этом на контакт больше идет самка. Матрикс же держится на расстоянии и проявляет особую осторожность.

"Гепарды – одиночные животные, поэтому у каждой особи свой вольер", – уточнили в пресс-службе.

Сейчас гепарды осваивают новые территории. В ближайшее время для них сделают 100-метровый коридор, по которому они смогут бегать на большой скорости. В вольерах для животных обустроили домики, из которых они могут наблюдать за обстановкой, чувствуя себя в безопасности.

Сотрудники центра уже долгое время работают с гепардами. Хищники давали потомство. При этом среди них было много долгожителей.

Ранее детеныш морского котика родился у самки Юшки и самца Пирата в Московском зоопарке. Новорожденный первые пару недель учился плавать во внутреннем бассейне павильона "Ластоногие", а через месяц его стали выводить с мамой в более глубокий бассейн и отпускать в "большое плавание".

Кроме того, детеныш вместе с мамой проходил процесс вокализации, в ходе которого они кричали и пытались запомнить голоса друг друга, чтобы Юшка в дальнейшем могла узнавать своего малыша. Гендиректор зоопарка Светлана Акулова уточнила, что морской котик растет активным и любознательным.