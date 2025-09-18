Краснокнижные крокодилы поселились в "Москвариуме" на ВДНХ

Фото: пресс-служба Москвариума

В Центре океанографии и морской биологии "Москвариум" на ВДНХ поселились самка и самец гавиаловых крокодилов, рассказали в пресс-службе учреждения.

Рептилии включены в Международную Красную книгу в статусе "исчезающий вид", в дикой природе осталось около 2,5 тысячи особей, и численность неуклонно снижается. В мире действуют специальные программы по содержанию и разведению крокодилов в искусственной среде, направленные на сохранение и увеличение их популяции.

Сейчас рептилиям около трех лет, специалисты создали для них максимально комфортные условия. Крокодилов поселили в просторном вольере с бассейном. В воде поддерживается оптимальный гидрохимический режим и постоянная температура воздуха на уровне 27 градусов.

Кроме того, в вольере есть два береговых участка с подогреваемой поверхностью, земляные лежанки и укрытия. Для привычной жизнедеятельности рептилий установлена ультрафиолетовая лампа. Кормят крокодилов рыбой и куриным мясом.

Животные прошли интересный эволюционный путь. Их далекие предки жили на суше, затем стали жителями морей, а современные представители обитают только в пресной воде. Их можно встретить в Юго-Восточной Азии, например, на острове Суматра или полуострове Малакка.

Для жизни гавиаловые крокодилы выбирают спокойную воду и места, густо поросшие водной растительностью, такие как болота, реки и озера. Рептилии активны преимущественно ночью: в это время они охотятся, подкрадываясь к жертве. Они питаются различными водными и сухопутными животными, включая рыб и членистоногих.

Ранее стало известно, что в "Москвариуме" появились голожаберные моллюски, известные как "подводные бабочки". Они маленькие, но очень яркие. Такая окраска служит в том числе важным защитным механизмом и предупреждает хищников об опасности. Некоторые представители "бабочек" могут "позаимствовать" у съеденных медуз стрекательные клетки и использовать их для самозащиты.

