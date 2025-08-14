"Подводные бабочки" поселились в "Москвариуме" на ВДНХ

1 из 4

Голожаберные моллюски, также известные как "подводные бабочки", появились в Центре океанографии и морской биологии "Москвариум", рассказали в пресс-службе океанариума.

"К 10-летнему юбилею "Москвариума" мы подготовили необычный сюрприз – аквариум с голожаберными моллюсками, которых мы называем нудибранчами. Надеемся, что новые необычные обитатели и сказочные домики-укрытия порадуют юных посетителей Центра", – отметили в сообщении.

Голожаберные моллюски маленькие, но очень яркие. Они проживают в основном в теплых морях и океанах, а прозвище "подводные бабочки" получили из-за разнообразия форм и расцветок. Уникальность этим подводным существам придают жабры, которые находятся на спине в виде причудливых выростов, из-за чего у каждого моллюска создается неповторимый облик.

Яркая окраска служит в том числе важным защитным механизмом и предупреждает хищников об опасности. Некоторые представители "бабочек" могут "позаимствовать" у съеденных медуз стрекательные клетки и использовать их для самозащиты.

Ранее в "Москвариуме" поселились две самки и один самец капибары. Для новых обитателей обустроили просторный биотопный вольер с двумя бассейнами и укрытиями, а также декорировали его в природном стиле и снабдили дождевальной установкой. Животные адаптировались к новому месту жительства, контактируют с тренерами и выбрали любимые лакомства: кусочки огурца и моркови.