Три новые капибары поселились в "Москвариуме"

Фото: пресс-служба Москвариума

Три новые капибары – две самки и самец – поселились в "Москвариуме". Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Животных привезли в центр океанографии и морской биологии в четверг, 10 июля. В этот день празднуется День любви к капибарам. Для новых обитателей "Москвариума" обустроили просторный биотопный вольер с двумя бассейнами и укрытиями. Кроме того, его декорировали в природном стиле и снабдили дождевальной установкой.

На данный момент капибары уже адаптировались к своему новому месту жительства, активно контактируют с тренерами и уже выбрали свои любимые лакомства: кусочки огурца и моркови.

В "Москвариуме" добавили, что любимцы посетителей – капибары Санчо и Лючия – не смогли наладить дружественный контакт. Заместитель гендиректора и руководитель биологической службы учреждения Ирина Мейнцер связала это с тем, что крупным грызунам, несмотря на их миловидный образ, свойственна конкуренция за территорию и проявление соперничества.

"Самцы могут проявлять признаки агрессии для установления иерархии в стае", – объяснила она.



В связи с тем, что капибары являются социальными животными и должны жить в группах, учреждением было принято решение отправить Санчо и Лючию в Калининградский и Пермский зоопарки, где им предоставят наилучшие условия. Мейнцер отметила, что это решение далось администрации непросто. Однако, по ее словам, благополучие этих капибар является для них приоритетом.

"В зоопарках в Калининграде и Перми работают высокопрофессиональные специалисты, и мы уверены, что животным будет там максимально комфортно и они смогут быстро адаптироваться на новом месте", – добавила заместитель гендиректора и руководитель биологической службы "Москвариума".

В "Москвариуме" напомнили, что на протяжении долгого времени принимают участие в программах обмена для обеспечения физического и психологического благополучия животных. Например, генетические линии новых обитателей ранее никогда не привозились в Россию, поэтому их появление привнесет разнообразие в потенциальное потомство капибар, которые будут находиться в учреждении.

Ранее в "Москвариуме" появились американские гребневики, которые похожи на медуз и мерцают при движении. Они перемещаются за счет ресничек. Гребневики относятся к хищникам, которые питаются планктоном и личинками рыб.