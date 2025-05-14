Детеныш цепкохвостого сцинка родился в Московском зоопарке

Фото: телеграм-канал "Московский зоопарк"

В Московском зоопарке 6 апреля появился на свет детеныш цепкохвостого сцинка. Об этом рассказали в пресс-службе зоосада.

Эти ящерицы обитают исключительно на Соломоновых островах, населяют дождевые тропические леса и ведут древесный образ жизни. Они включены в международную Красную Книгу и конвенцию о запрете на международную торговлю видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения (CITES).

Особенностью этого вида является живорождение – в теле матери формируется аналогичная плаценте структура. Через нее происходит газообмен и питание эмбрионов. Беременность у цепкохвостого сцинка продолжается около 9 месяцев. После рождения молодые ящерицы съедают эмбриональную пленку и остатки "плаценты".

Взрослые особи весят около 800 граммов, а в длину могут достигать 80 сантиметров. Как рассказала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова, родившийся детеныш весил около 40 граммов и был около 30 сантиметров в длину.

"Сейчас мама носит малыша на себе, это свойственно для цепкохвостых сцинков. Они питаются насекомыми и растительной пищей, отдавая предпочтение листьям салата, зелени, овощам и бананам. Сейчас цепкохвостые сцинки находятся не на экспозиции", – поделилась Акулова.

В первый день появления на свет у детеныша произошла первая линька, далее смена кожи будет происходить примерно раз в месяц.

В зоопарке отметили, что у этой пары уже было потомство. Во время беременности самку разделяют с самцом, и первое время о малыше заботится только мать. Сейчас детеныш живет вместе с обоими родителями.

Ранее в столичный зоосад привезли морских зайцев Макса и Чарли. Новые обитатели считаются подростками. Они начали жить в одном бассейне, их уже можно видеть на экспозиции в павильоне "Ластоногие". В частности, морские зайцы контактируют с зоологами, осваивают новые навыки и позволяют проводить все необходимые ветеринарные манипуляции.