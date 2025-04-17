Двух морских зайцев привезли в Московский зоопарк

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Морских зайцев Макса и Чарли привезли в Московский зоопарк из передвижного цирка. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Как подчеркнули в зоосаде, животные спокойные и миролюбивые.

"Чарли и Макс контактные животные. Они охотно контактируют с зоологами, осваивают новые навыки и позволяют проводить все необходимые ветеринарные манипуляции. Первый месяц морские зайцы, они же лахтаки, были на карантине, а сейчас их уже можно видеть на экспозиции в павильоне "Ластоногие", – говорится в сообщении.

Зоопарк отметил, что морские зайцы начали жить в одном бассейне. В первую половину дня с ними находятся самки моржа Роузи и Раиса, а также ларга Буся, после обеда с ними плавают самки сивуча Лиза, Маша и Малышка.

По словам гендиректора зоосада Светланы Акуловой, новые жители зоопарка считаются подростками. Им по семь лет. Она рассказала, что Макс и Чарли прибыли в столицу с дефицитом веса.

"По прибытии они весили порядка 80–90 килограммов каждый, и за первый месяц они наели по 15 килограммов. Для сравнения их ровесник Гарри, которому также семь лет, весит почти вдвое больше – порядка 180 килограммов", – добавила Акулова.

Ранее в Московском зоопарке родился детеныш краснокнижного капуцина плаксы. Он появился на свет 27 марта у самки Нори и самца Матроса. В настоящий момент детеныш питается материнским молоком. Однако когда ему исполнится два – два с половиной месяца, ему начнут давать те же корма, которые ест его мама.

