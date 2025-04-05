Енотовидные собаки Нотик и Буба проснулись в Московском зоопарке

Фото: телеграм-канал "Московский зоопарк"

Енотовидные собаки Нотик и Буба проснулись после зимней спячки в Московском зоопарке. Об этом сообщается в телеграм-канале учреждения.



"Енотовидные собаки – единственный представитель семейства псовых, которые ложатся в зимний сон. Хотя спячка у них неглубокая, во время оттепели животные пробуждаются и затем вновь засыпают, причем каждый в своем домике. Буба и Нотик заснули еще в ноябре и проснулись в конце марта", – отметил зоосад.

Самке и самцу по 11 лет. Они начали жить вместе почти два года назад в вольере рядом с красными волками. Оба они оказались в зоопарке еще детенышами, когда в природе лишились родителей.



При этом зоологи не стремились сформировать из Бубы и Нотика пару. В зоопарке их кормят мясом, рыбой, овощами, фруктами, творогом и яйцами.

"При пробуждении енотовидным собакам предложили легкую пищу – листья салата и свежие овощи", – указала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Ранее в Московском зоопарке проснулись степные сурки, они же байбаки. Они живут на Старой территории зоопарка напротив Малого пруда. Грызуны делят вольер с венценосными журавлями. По данным зоологов, сурки уходят в спячку осенью, а вылезают из норы весной. В прошлом году из-за теплой погоды грызуны уснули только в середине октября и вышли из сурчины в середине марта.

