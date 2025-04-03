03 апреля, 12:30Город
В Московском зоопарке рассказали, как пума Геркулес играет на новой территории
Сотрудники зоопарка подготовили для Геркулеса специализированные игрушки для животных – мешки с кучами сена или пучки веток, об которые терлись бараны. Также у него есть большое бревно и деревянный мяч умеренной тяжести для поддержания и развития физических сил.
Животное получает все назначенные ветврачами препараты, в основном с едой.
"Сейчас рацион Геркулеса расширился. Самец пумы получает говяжье сердце, мякоть говядины, тушки перепелов без перьев, тушки кроликов без шерсти, перепелиные яйца, витамины, минеральные добавки", – рассказала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.
В настоящее время Геркулес не показывает каких-либо отклонений. Гематология и биохимия крови в рамках референса для пум.
Геркулес прибыл в зоопарк 6 марта после того, как животное изъяли у жителя столицы. Он несколько лет содержал Геркулеса в тесной квартире в районе Кунцево.
Местные жители неоднократно жаловались на то, что хозяин выгуливал пуму по району без намордника. В результате суд привлек мужчину к административной ответственности и постановил изъять животное. В зоопарке пуме поставили предварительный диагноз – "эпилепсия" и "хроническая энтеропатия".