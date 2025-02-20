В Москве возбудили дело после попытки продажи трехмесячной львицы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

В Москве возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животным после обнаружения трехмесячной львицы в открытой продаже за 260 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Об инциденте стало известно 7 февраля. Правоохранители решили инсценировать покупку хищника, и в результате детеныш льва был изъят. При этом продавец не показал никаких документов, которые подтверждали бы законность владения животным.

Львицу передали в центр передержки диких животных, а правоохранители организовали работы по выяснению, каким образом животное было куплено и перевезено в столицу, а также по установке качества условий содержания детеныша льва, внесенного в Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).

Как сообщает прокуратура, эксперты диагностировали у животного неправильное развитие из-за ненадлежащих условий содержания. Ему не обеспечивали сбалансированный и специально адаптированный режим питания и уход, что привело к боли и страданиям. Это проявлялось в виде обезвоживания, истощения, множественных кожных поражений и значительного отставания в росте.

Тем не менее правоохранители заверили, что львица идет на поправку. Сейчас у нее отличный аппетит и все чаще бывает игривое настроение.

В ведомстве также добавили, что по факту инцидента проверку начала межрайонная природоохранная прокуратура, в то время как столичное надзорное ведомство держит расследование дела на контроле.

Ранее двух котят породы африканский сервал пытались незаконно вывезти с территории России. Двухмесячных животных обнаружили сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС).

Состояние напуганных котят было удовлетворительное, но с незначительными признаками истощения. Данная порода подпадает под действие СИТЕС.

