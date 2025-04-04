В Московском зоопарке проснулись байбаки

Фото: телеграм-канал "Московский зоопарк"

В Московском зоопарке проснулись степные сурки, они же байбаки. Об этом сообщается в телеграм-канале зоопарка.

Байбаки живут на Старой территории зоопарка напротив Малого пруда. Грызуны делят вольер с венценосными журавлями.

По данным зоологов, сурки уходят в спячку осенью, а вылезают из норы весной. В прошлом году из-за теплой погоды грызуны уснули только в середине октября и вышли из сурчины в середине марта.

"Когда зоологи увидели, что байбаки проснулись и начали выходить из укрытия, им предложили легкую пищу. Это свежие овощи и листья салата, которые помогают запустить пищеварение", – рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Также Акулова добавила, что в рацион животных добавятся специализированный комбикорм, разнотравье, веточный корм. Ближе к лету байбаки получат более калорийные корма – орехи, зерносмесь и в небольшом количестве фрукты.

По информации специалистов, к началу осени байбаки наедают достаточно запасов жира. В период спячки сурки могут похудеть примерно на 2 килограмма.

В вольер грызунам кладут сено, а далее животные сами утепляют себе нору. Также байбаки вычищают сурчину от мусора и проверяют подземные ходы. Уходя в спячку, они закрывают вход в укрытие.



Отмечается, что во время спячки сурки почти не двигаются, обменные процессы в их организме замедляются. Чтобы работа органов поддерживалась на должном уровне, в ход идут накопленные за лето жировые запасы, добавили зоологи.

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