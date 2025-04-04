В Московском зоопарке рассказали, что гиена Акела уже весит 25 кг

Гиена Акела из Московского зоопарка весит 25 килограммов. Об этом рассказали в телеграм-канале зоосада.

"Чтобы догнать папу Гермеса, малышу нужно вырасти еще на 17 килограммов", – говорится в сообщении.

Акела питается говядиной, курицей, перепелками, кроликами, крысами и молоком. Как отмечают сотрудники зоопарка, у него озорной и активный характер – Акела очень любознательный.

Детеныш бурой гиены регулярно меняется вольером с отцом Гермесом. Зоологи не выявили агрессии, но пока их не соединяли.

Ранее в Московском зоопарке рассказали, как спасенный самец пумы Геркулес играет на новой территории. Сотрудники зоопарка подготовили для Геркулеса специализированные игрушки для животных. Также у него есть большое бревно и деревянный мяч умеренной тяжести для поддержания и развития физических сил. С момента прибытия в Московский зоопарк у пумы не было приступов эпилепсии.