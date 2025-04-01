Ягненок породы бордер-лейстер родился в вотчине Деда Мороза

Ягненок породы бордер-лейстер появился на свет в вотчине Деда Мороза в Великом Устюге, филиале Московского зоопарка. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного учреждения.

Детеныш стал третьим потомством пары из зоосада зимнего волшебника.

"Ягненок находится под постоянным контролем со стороны специалистов зоосада. Сейчас детеныш питается молоком матери и уже проявляет заметную активность, что говорит о его хорошем здоровье", – отметила гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

В настоящий момент семья располагается в теплом вольере, где сформированы все условия для жизни.

Как рассказали в столичном зоосаде, овцы бордер-лейстер имеют длинную белую шерсть, ушки и изогнутый римский нос. Они дружелюбны и покладисты. Кроме того, такие овцы отличаются материнским инстинктом. Животные заботятся о своем потомстве во время беременности и после рождения.

Ранее участники проекта "Активный гражданин" выбрали имя для самца альпаки из Московского зоопарка. Его назвали Зефиром. За такое имя свои голоса отдало подавляющее число москвичей (43%). Они решили, что оно прекрасно отражает мягкий нрав и воздушный облик альпаки.

