"Активные граждане" выбрали имя для альпаки из Московского зоопарка

Фото: пресс-служба Московского зоопарка

Участники проекта "Активный гражданин" решили назвать Зефиром самца альпаки из Московского зоопарка. Имя для нового обитателя зоосада выбирали свыше 211 тысяч человек, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

За вариант "Зефир" свои голоса отдало подавляющее число москвичей (43%). Они решили, что это имя прекрасно отражает мягкий нрав и воздушный облик альпаки.

Еще 17% участников проголосовали за "Пачу". Отмечается, что в языке инков, которые приручили альпака много веков назад, это слово имеет значение "Вселенная". Еще 12% предпочли вариант "Альберт", имя происходит от латинского слова albus, что означает "белый", как и окрас животного.

Среди предложенных имен также были Ватный Пуфик в честь родителей, мамы Ватки и папы Пуфика, Инти – имя мифологического бога Солнца, и Куско – в честь столицы древней инкской империи.

Зефир родился осенью 2023 года в центре воспроизводства редких видов животных под Волоколамском. В Московский зоопарк альпаку перевезли в конце прошлого года. После окончания карантина его перевели в детский зоопарк к самке Зарине. Как отмечала директор столичного зоосада Светлана Акулова, первая встреча животных прошла хорошо, поэтому зоологи планируют сформировать из них пару.