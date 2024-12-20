Молодой самец альпаки появился в Московском зоопарке

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В Московском зоопарке появился представитель самых маленьких безгорбых верблюдов – годовалый самец альпаки. Его привезли из центра воспроизводства редких видов животных, передает портал мэра и правительства столицы.

Новый обитатель зоосада стал долгожданным первенцем у пары альпак – самца Пуфика и самки Ватки.

"После окончания карантина самца альпаки перевели в детский зоопарк к самочке Зарине. У нее благородный окрас шоколадного цвета и выразительные темные глаза. Первая встреча животных прошла хорошо. Они с интересом обнюхали друг друга. После этого самец быстро переключился со своей новой соседки на обед", – рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Она добавила, что первое время альпаки будут привыкать друг к другу, но чуть позже зоологи планируют сформировать из них пару.

Отмечается, что детеныш прожил с родителями до полугодовалого возраста, после чего было принято решение перенести его в вольер к молодому самцу викуньи. Несмотря на то, что это родственные виды животных, у них заметно отличаются характеры. Так, альпаки являются открытыми и дружелюбными, викуньи же более дикие, пугливые и осторожные.

Из-за этого зоологи переживали, что самец альпаки станет замкнутым, все время находясь возле угрюмого соседа. Но поведение поменялось у викуньи, он стал более общительным.

Тем временем три гималайских медведя из четырех впали в спячку в Московском зоопарке с наступлением морозов. На старой территории зоопарка находятся медведи Вася и Фаня. Самка впала в спячку в середине декабря, а самец оказался более активен, поэтому текущей зимой он может и не уснуть.

Зоологи начинают готовить животных к спячке ранней осенью. Им выделяют более калорийные корма. Медведи едят кету, горбушу, овощи, фрукты и кашу.