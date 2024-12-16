Редкую серощекую поганку заметили в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Специалисты природно-исторического парка "Москворецкий" заметили редкую серощекую поганку, которая начала зимовать в столице из-за потепления климата. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на департамент природопользования и охраны окружающей среды.

"Это третий случай обнаружения зимовки этого вида в Москве. Ранее серощекую поганку наблюдали напротив Братеевского каскадного парка и напротив музея-заповедника "Коломенское", – говорится в сообщении.

Обычно данный вид гнездится в Мурманской области и на севере Республики Карелия. Зимуют эти птицы на Черноморском побережье и Каспии.

Как считают в департаменте, зимовка серощекой поганки в столице может происходить из-за общего потепления.

Ранее в Москву прилетели снегири. Специалисты зафиксировали стаи пернатых в природно-исторических парках "Москворецкий", "Останкино" и "Битцевский лес". При том что большая часть снегирей улетает из Москвы в период гнездования, некоторые особи все же остаются в городе на протяжении всего года.

Московский зоопарк тем временем готов организовать зимовку лебедя, который несколько недель сидел на замерзающем пруду в районе Южное Бутово. При этом сообщалось, что сотрудники наблюдают за лебедем. Пока пруд полностью не замерзнет, птице ничего не угрожает.

