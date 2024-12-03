Москвичам рассказали, что городские утки защищены от холодов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Здоровые утки в Москве надежно защищены от холодов оперением и жировой прослойкой. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

В ведомстве пояснили, что городские водоемы уже начинают покрываться льдом. Некоторым людям может показаться, что сидевшие на заледенелых участках птицы нуждаются в помощи, однако в большинстве случаев с утками все в порядке, уточнили в пресс-службе.

Здоровым особям мороз не угрожает, если у берегов водоемов есть незамерзшие участки. Жировая прослойка, особенности оперения и устройства кровеносной системы защищают животных от переохлаждения, а "вмерзание" может случиться только с травмированными, болеющими или ослабленными птицами, рассказали в департаменте.

Утке понадобится помощь, если у нее есть видимые повреждения, она не двигается при появлении людей и позволяет взять себя на руки. Чтобы особь вмерзла в лед, нужно сочетание теплой погоды и резкого похолодания, заключили в пресс-службе.

Ранее в столичных парках заметили занесенных в Красную книгу Москвы птиц. Например, в Северном Бутове появилась серая цапля, хотя представительниц этого вида не наблюдали в центральном регионе более 20 лет.

А на Яузе в природно-историческом парке "Останкино" увидели камышницу. Обычно она предпочитает выбирать для зимовки более теплые места: Западную Европу, Причерноморье и Среднюю Азию. Также на Яузе заметили мандаринок, однако естественным ареалом обитания этих уток является Дальний Восток.