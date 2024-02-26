Краснокнижных птиц заметили в парках Москвы

Редких птиц, занесенных в Красную книгу Москвы, обнаружили в парках столицы. В Северном Бутове появилась серая цапля. Представительниц этого вида не наблюдали в центральном регионе более двадцати лет.

На Яузе в природно-историческом парке "Останкино" обнаружили камышницу. Обычно она предпочитает для зимовки более теплые места: Западную Европу, Причерноморье и Среднюю Азию. Также на Яузе заметили мандаринок, хотя естественным ареалом обитания этих уток является Дальний Восток.

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