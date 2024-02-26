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Новости

26 февраля, 07:30

Город

Краснокнижных птиц заметили в парках Москвы

Краснокнижных птиц заметили в парках Москвы

Фургон с запертыми собаками обнаружили в Бескудниковском районе столицы

Московский зоопарк показал, как панда Катюша проводит время

Жители Бескудниково нашли закрытый фургон с собаками

Фургон с запертыми собаками обнаружили в Бескудниковском районе

Краснокнижная серая цапля попала на фото в парке "Северное Бутово"

"Актуальный репортаж": более 700 диких животных проходят реабилитацию в Москве

Панде Катюше из Московского зоопарка исполнилось шесть месяцев

Панде Катюше из Московского зоопарка исполнилось шесть месяцев

Десятки уток заметили жители Южного Бутова в местом парке

Редких птиц, занесенных в Красную книгу Москвы, обнаружили в парках столицы. В Северном Бутове появилась серая цапля. Представительниц этого вида не наблюдали в центральном регионе более двадцати лет.

На Яузе в природно-историческом парке "Останкино" обнаружили камышницу. Обычно она предпочитает для зимовки более теплые места: Западную Европу, Причерноморье и Среднюю Азию. Также на Яузе заметили мандаринок, хотя естественным ареалом обитания этих уток является Дальний Восток.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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