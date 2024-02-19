Перелетные птицы начали возвращаться в Москву после зимовки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Чайки и грачи начинают возвращаться в столицу после периода зимовки. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на департамент природопользования и охраны окружающей среды.

"Специалисты заметили чаек и грачей, прилетающих с зимовки, однако это пока не массовая миграция. Птицы, остающиеся в Москве зимовать, прекрасно переживают холода, так как для них это привычные условия среды обитания", – объяснили в ведомстве.

Специалисты также обращают внимание, что во время холодов животных в городе подкармливают.

Ранее москвичам рассказали о программе в честь Дня орнитолога. Желающие смогут понаблюдать за различными видами птиц в их естественной среде обитания на ВДНХ.

Всего на главной выставке страны обитает более 70 различных видов птиц, включая внесенных в Красную книгу РФ. В зимний период здесь можно обнаружить синиц и дятлов, ворон, поползней, воробьев, пищух, сорок и соек, а также сов, ястребов-перепелятников и ястребов-тетеревятников.



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