Программу в честь Дня орнитолога подготовили для москвичей на ВДНХ

Фото: пресс-служба ВДНХ

Москвичи смогут понаблюдать за различными видами птиц в их естественной среде обитания на ВДНХ. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы, ссылаясь на пресс-службу площадки.

19 февраля в РФ отмечается День орнитолога, это является поводом для самостоятельного изучения пернатых на территории ВДНХ. За птицами можно понаблюдать в парковой зоне и на "Городской ферме". Всего на главной выставке страны обитает более 70 различных видов птиц, включая внесенных в Красную книгу РФ.

Уточняется, что наблюдающих за птицами называют бердвотчерами или орнитологами-любителями. Чтобы начать наблюдение, нужен бинокль, а также фотоаппарат или камера телефона. Эксперты советуют не одеваться в яркую одежду, так как пернатые видят и различают цвета.



"Сведения, собранные бердвотчерами, могут представлять большую ценность. Используя эту информацию, орнитологи-профессионалы совершают важные научные открытия", – уточнили в пресс-службе.

В зимний период на ВДНХ жители и гости Москвы могут обнаружить синиц и дятлов, ворон, поползней, воробьев, пищух, сорок и соек, а также сов, ястребов-перепелятников и ястребов-тетеревятников. В определении разных видов новичкам поможет "Книга птиц ВДНХ", в которой также собраны различные факты о пернатых.

Также в пресс-службе напомнили о самых известных и многочисленных водоплавающих птицах, которые остаются на зимовку, – кряквах. Благодаря тому, что в их лапках нет нервных окончаний и кровеносных сосудов, они обладают морозостойкостью. Также достаточно большой является популяция другой утки, которая носит название огарь.

Первыми после зимовки не в столице на ВДНХ возвращаются грачи, скворцы, а также зяблики. Пернатых можно будет увидеть на выставке уже в марте. В апреле на территорию зеленых зон ВДНХ вернутся дрозды, пеночки и зарянки, а в мае – соловьи, иволги и чечевицы.

По информации пресс-службы выставки, наиболее популярным местом у птиц являются каскад Каменских прудов, парк "Останкино" и экотропа в Шереметьевской дубраве. Некоторые птицы обжились и возле павильонов на Главной и Центральной аллеях.

Также птиц можно посмотреть в рамках выставки-форума "Россия" на "Городской ферме". Здесь Минсельхоз РФ представил прототип современной деревни Ново-Простоквашино. Гости смогут увидеть разные породы гусей, уток и еще 30 кур разных пород.

"Среди многочисленных пород кур каждая имеет уникальные черты внешности. Например, русская черная обладает темным оперением, брама – большим размером туловища и "штанами", – уточнили там.

Посетить последнюю площадку можно бесплатно со вторника по четверг с 10:00 до 21:00, а с пятницы по воскресенье – с 10:00 до 22:00.

Ранее сообщалось, что мероприятия ко Дню орнитолога в Москве продлятся до 25 февраля. Всего таких мероприятий насчитывается около 30 штук. Это экскурсии, квесты, тематические занятия, мастер-классы, лекции, викторины и кинопоказы. Расписание мероприятий опубликовано на портале mos.ru.

До этого в столичном зоопарке появились седлоклювые ябиру, которые считаются самыми крупными в семействе аистовых. В настоящее время они зимуют в теплом доме возле Большого Пресненского пруда.



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