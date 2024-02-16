Снегопады и ледяной дождь не повлияли на животных и растения в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Снегопады и последствия ледяного дождя в Москве не оказали влияния на животных и растения. Звери способны быстро адаптироваться под условия из-за смены мест обитания, сообщила пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"Несмотря на то что корка, образовавшаяся на снегу после ледяного дождя, снижает доступность кормовой базы для птиц и зверей, животный мир способен быстро адаптироваться за счет смены мест обитания или перехода на другие виды кормов", – подчеркивается в сообщении.

Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, Москва повторила рекорд 1966 года по высоте сугробов 16 февраля. Он уточнил, что на станции ВДНХ повторен рекорд высоты снега – 62 сантиметра. Между тем в других столичных районах, по его данным, высота снега превысила отметку в 65 сантиметров.

Специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова сообщила, что 15 февраля в Москве стало самым снежным в этом месяце. По ее словам, на станции ВДНХ за сутки выпало 11 миллиметров осадков, что составляет четверть месячной нормы.

В свою очередь, начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ "Центральное УГМС" Николай Терешонок объяснил, что "снежные катаклизмы" в Москве связаны с глобальным потеплением, из-за роста температур увеличивается испарение влаги в мировом океане, что приводит к дождям и снегопадам.

Снегопад и сильный ветер ожидается в Москве в выходные