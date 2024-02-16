Циклон "Рикса" накроет Москву в выходные

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Причиной прошедшего снегопада в Москве стал циклон "Георг", однако в выходные дни, 17 и 18 февраля, на смену ему придет "Рикса". Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на синоптика Александра Ильина.

В субботу, 17 февраля, осадки прекратятся, однако уже на следующий день они снова продолжатся. В субботу выпадет не более 3 миллиметров осадков, погода ожидается ветреная с порывами до 15 метров в секунду, уточнил метеоролог. По его словам, столбики термометров в этот день покажут от минус 1 до минус 3 градусов.

В воскресенье, 18 февраля, прогнозируются смешанные осадки с мокрым снегом и снегом с дождем. Они составят от двух до четырех миллиметров, подчеркнул синоптик. Температура окажется в районе нуля градусов.

"Связана такая погода с тем, что антициклон из Московского региона ушел и на смену ему с запада приходит очередной забытый атлантический циклон", – объяснил Ильин.

Однако, добавил он, 19 февраля температура понизится до минус 7–9 градусов.

Ранее в Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы и метели в предстоящие выходные. Предупреждение о гололедице будет действовать до 12:00 17 февраля. Также Гидрометцентр предупредил о сильном ветре, чьи порывы могут достигать 15 метров в секунду.

Специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что 15 февраля в Москве стало самым снежным в этом месяце. По ее словам, на станции ВДНХ за сутки выпало 11 миллиметров осадков, что составляет четверть месячной нормы.

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