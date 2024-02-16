15 февраля стало самым снежным днем в Москве в этом месяце

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Четверг, 15 февраля, в Москве стал самым снежным в этом месяце, на станции ВДНХ за сутки выпало 11 миллиметров осадков, что составляет четверть месячной нормы. Об этом главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова написала в своем телеграм-канале.

"На Балчуге за счет дневного снега суточная сумма достигла 13 миллиметров, в МГУ выпало 15 миллиметров осадков. Этот снегопад вошел в число трех самых сильных за эту зиму", – сообщила синоптик.

По ее словам, в этой связи месячная норма осадков на двух последних станциях была перевыполнена. Кроме того, на ВДНХ до месячной нормы не хватает 5 миллиметров.

Позднякова добавила, что за 16–18 февраля месячная норма по осадкам в Москве будет достигнута.

Накануне аналогичной информацией поделился и ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус. Суточный рекорд 15 февраля, который составляет 15,2 миллиметра (1990 год), устоял, однако его обновления никто не ожидал, отметил он.

На этом фоне городские службы Москвы начали очищать территории столицы в круглосуточном режиме. Как уточнили в комплексе городского хозяйства, было задействовано необходимое количество специалистов и техники, дополнительно для уборки снега привлекли сотрудников инженерных компаний.

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