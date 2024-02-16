Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Москва повторила рекорд 1966 года по высоте сугробов 16 февраля. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Он уточнил, что на станции ВДНХ повторен рекорд высоты снега – 62 сантиметра. Между тем в других столичных районах, по его данным, высота снега превысила отметку в 65 сантиметров. Так, в МГУ и в Тушине она составляет 67 сантиметров.

"Осталось совсем немного до 70 сантиметров, но пока не будем загадывать", – добавил синоптик.

Ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале также сообщил, что сугробы в Москве установили рекорд нынешней зимы. По его данным, на ВДНХ высота снежного покрова увеличилась на 8 сантиметров за сутки. Значение в 62 сантиметра снежного покрова превышает полторы климатических нормы (163%), добавил он.

Леус заявил, что 1 сантиметра не хватило, чтобы повторить суточный рекорд по высоте снежного покрова для 16 февраля. Он составляет 63 сантиметра и был установлен в 1994 году. Подчеркивается, что на других московских метеостанциях зафиксирована высота снега от 57 сантиметров на Балчуге и до 67 сантиметров в Тушине и МГУ.

На территории Подмосковья самый высокий снежный покров зафиксировали в Волоколамске – 63 сантиметра, в Черустях и Павловском Посаде – 62 сантиметра.

Между тем зимняя погода сохранится в столице вплоть до 20 февраля. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на ведущего специалиста Московского метеобюро Татьяну Позднякову.

По ее прогнозам, 16 февраля атмосферный фронт, принесший в столицу накануне сильные снегопады, продолжит влиять на город. В субботу и воскресенье, 17 и 18 февраля, тоже будут осадки в виде снега и мокрого снега.

При этом в выходные ожидается кратковременное потепление. Столбики термометров могут подняться до 1 градуса тепла. Однако с 19 февраля морозы усилятся. Во вторник, 20 февраля, среднесуточная температура воздуха опустится до 12 градусов мороза. Ночью термометры могут показать 19 градусов ниже нуля, предупредила Позднякова.

Ранее синоптик сообщала, что четверг, 15 февраля, в Москве стал самым снежным в этом месяце. На станции ВДНХ за сутки выпало 11 миллиметров осадков, что составляет четверть месячной нормы.

Городские службы в круглосуточном режиме ликвидируют последствия сильного снегопада в Москве. Уже в 05:00 16 февраля специалисты осуществили еще один цикл прометания дорог и тротуаров с последующей противогололедной обработкой.

"Утро": москвичам рассказали о погоде 16 февраля