Городские службы Москвы в круглосуточном режиме ликвидируют последствия снегопада

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Городские службы в круглосуточном режиме осуществляют ликвидацию последствий сильного снегопада в Москве. Об этом сообщили в телеграм-канале городского хозяйства столицы.

По данным комплекса, уже в 05:00 16 февраля специалисты осуществили еще один цикл прометания дорог и тротуаров с последующей противогололедной обработкой.

"В уборке города от снега задействовано необходимое количество роторной и другой техники, дворники, бригады ручной уборки, дополнительно привлеченные силы и техника городских инженерных компаний", – уточнили в сообщении.

В свою очередь, в столичном департаменте транспорта предупредили москвичей о том, что синоптики прогнозируют 16 февраля в городе снег, который будет идти на протяжении всего дня. Более того, гражданам напомнили о сокращенном рабочем дне, из-за чего вечерний разъезд произойдет примерно в 16:00.

В Дептрансе посоветовали москвичам выезжать либо до разъезда, либо отложить поездку по городу на более позднее время. Также жителям столицы рекомендовали воспользоваться общественным транспортом, если перенести поездку не получается.

"Так вы сэкономите время в пути", – объяснили в телеграм-канале департамента.

Ранее москвичей предупредили, что в последний рабочий день недели, 16 февраля, в столице ожидается облачная погода со снегом, местами сильном, а на дорогах возможны снежные заносы и гололедица.

При этом ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус уточнил, что в столице за 15 февраля выпало 11 миллиметров осадков, что составляет ровно четверть от месячной февральской нормы.



"Безопасный город": коммунальные службы Москвы ликвидируют последствия снегопада