Жителей Москвы предупредили о снегопаде и гололедице 16 февраля

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В последний рабочий день недели, 16 февраля, в столице ожидается облачная погода со снегом, местами сильном. На дорогах возможны снежные заносы и гололедица, сообщает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем в Москве будет колебаться в пределах от 5 до 7 градусов мороза, по области – от 4 до 9 градусов мороза. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 760 миллиметров ртутного столба.

Эксперты считают, что ночью температура в столице может опуститься до минус 9 градусов, а в Подмосковье – до минус 11 градусов.

Ранее ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус рассказал, что в Москве, по данным базовой метеостанции ВДНХ, за 15 февраля выпало 11 миллиметров осадков, что составляет ровно четверть от месячной февральской нормы.

До этого главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова сообщила, что днем в воскресенье, 18 февраля, температура воздуха в столице может достичь плюсовых значений.

Однако потепление в городе задержится недолго. По прогнозу специалиста, с понедельника, 19 февраля, морозы снова начнут усиливаться в столице.

"Атмосфера": снег ожидается в Москве 16 февраля