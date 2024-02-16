Синоптик назвал нынешнюю зиму в России ненормальной

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Нормальной погоды, соответствующей климату, этой зимой в России крайне мало. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

Он отметил, что текущей зимой частые оттепели сменяются такими же частыми аномальными морозами. Однако при этом средняя температура за весь период будет около нормы.

Помимо этого, зима этого года очень снежная, добавил Вильфанд. По словам эксперта, такой большой плотности снега не было уже несколько десятилетий.

Ранее ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус рассказал, что в Москве, по данным базовой метеостанции ВДНХ, за 15 февраля выпало 11 миллиметров осадков, что составляет ровно четверть от месячной февральской нормы.

Комплекс городского хозяйства столицы сообщил, что городские службы будут очищать территории Москвы в круглосуточном режиме. Для этого было задействовано нужное количество сотрудников и техники. Также дополнительно для уборки снега привлекли специалистов инженерных компаний.

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