Ученый рассказал об изменениях климата в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На территории РФ ожидаются аномальные морозы в ближайшее время. Однако в стране уже несколько десятков лет наблюдается тенденция к потеплению, сообщает радио КП со ссылкой на исполняющего обязанности директора Института физики и атмосферы имени Обухова РАН Владимира Семенова.

"Погода у нас изменчива на территории России. Наша страна характеризуется очень сильной погодной изменчивостью, как и любая континентальная территория", – отметил он.

По словам эксперта, в последние 40–50 лет тенденция потепления в РФ совпадает с глобальной. При этом температурный фон в стране возрастал более чем в два раза по сравнению с остальным миром, рассказал собеседник радио.

"Если мы говорим об изменениях климата на протяжении XX века и первой четверти XXI, то это, конечно, человеческая деятельность. Прежде всего это сжигание ископаемого топлива в огромных количествах, которое нарушило баланс углерода", – объяснил Семенов.

Ученый добавил, что в последующие десятилетия зимы в России могут оказаться теплее и короче, однако число осадков начнет увеличиваться.

Ранее Всемирная метеорологическая организация сообщила, что январь 2024 года стал самым теплым среди аналогичных периодов других годов за всю историю наблюдений. По ее данным, среднемесячная температура в прошедшем месяце оказалась на 1,66 градуса выше, чем средние январские температуры за 1850–1900 годы.

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