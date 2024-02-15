Синоптик предупредила о снегопаде в Москве 16 февраля

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Снегопад в Москве начнет ослабевать 15 февраля, однако он продолжится и в пятницу, 16 февраля. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на ведущего специалиста информационного агентства "Метеоновости" Татьяну Позднякову.

Эксперт уточнила, что утром 15 февраля на базовой метеостанции ВДНХ зафиксировали до 6 миллиметров осадков, в центре было 4 миллиметра, в районе МГУ – 9 миллиметров, а в ТиНАО – до 11 миллиметров. По словам синоптика, 16 февраля снегопад не ожидается интенсивным, как 15 февраля.

"Надо сказать, что в Подмосковье уже сейчас выпало такое количество осадков, которое не выпадало за сутки ни разу в 2024 году. Так, в Можайске выпало 11 миллиметров снега, а в Наро-Фоминске – 12 миллиметров за 12 часов", – отметила метеоролог.

Позднякова добавила, что в столице также прогнозируется повышение атмосферного давления, которое побьет рекорд 1984 года. На ВДНХ давление составит 774 миллиметра ртутного столба, прежний суточный максимум фиксировался в 771,9 миллиметра ртутного столба.

Как рассказал кардиолог, кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин, такое явление будет индивидуально сказываться на гипертониках. Некоторые его не заметят, у других поднимется давление, а у кого-то может появиться гипотония.

"Изменения артериального давления могут быть разнонаправленными: повышение давления в атмосфере способно как повышать, так и понижать давление в сосудах человека. Судя по своим пациентам, я вижу, что от трети до половины из них считают себя метеозависимыми", – цитирует специалиста сайт "Аргументы и Факты".

Эксперт призвал помогать метеозависимым людям, поскольку они могут испытывать тревогу, депрессию, нервозность и другие неприятные ощущения.

"В первую очередь в таких случаях надо уменьшать тревожность. Поэтому могут помочь противотревожные и успокоительные препараты", – сказал кардиолог.

Основной ошибкой при снижении артериального давления Ашихмин назвал отказ или пропуск приема гипотензивных препаратов. Это может спровоцировать скачки давления. Специалист посоветовал употреблять достаточное количество жидкости, не уменьшать потребление соли, пить кофе и чай.

Ранее сообщалось, что городские службы планируют ликвидировать последствия снегопада в столичном регионе на протяжении всего дня. На фоне такой погоды жителей города призвали отказаться от поездок на автомобилях и использовать метро. Столичный транспорт работает в штатном режиме.

Автомобилистам посоветовали соблюдать скоростной режим, дистанцию, не отвлекаться на телефон и быть внимательными на эстакадах и мостах.

Вместе с тем ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в ближайшие сутки снежный покров увеличится до 60 сантиметров. Синоптик напомнил, что зафиксированный в 1994 году рекорд составляет 65 сантиметров.

"Атмосфера": снег ожидается в Москве 16 февраля