Москвичей призвали пересесть на метро из-за снегопада

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На фоне сильного снегопада в Москве жителей города призвали отказаться от поездок на автомобилях и использовать метро. Столичный транспорт работает в штатном режиме, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Согласно информации транспортного ведомства, из-за последствий сильного снегопада движение в 14:50 затруднено на внешней стороне Садового кольца в районе Садовой-Спасской улицы, на Московской кольцевой автомобильной дороге в районе проспекта Маршала Жукова и в районе улицы Подольских Курсантов. Причинами загруженности стали большое количество снега, снижение общих скоростей, мелкие ДТП и застрявшие фуры на дорогах.

В течение дня москвичей попросили пересесть на городской транспорт, поскольку так коммунальные службы быстрее расчистят дороги. Для поездок в аэропорт можно воспользоваться поездами "Аэроэкспресс".

Автомобилистам посоветовали соблюдать скоростной режим, дистанцию, не отвлекаться на телефон и быть внимательными на эстакадах и мостах.

Снегопад начался в Москве утром 15 февраля. Как рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус, он начнет стихать после 14:00–15:00. По его словам, днем в столичном регионе ожидается облачная погода с порывистым ветром до 10 метров в секунду. При этом столбики термометров опустятся до минус 11 градусов в Москве, а в Подмосковье – до минус 12 градусов.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что сугробы в столице увеличились до показателя в 54 сантиметра, что превышает в 1,5 раза норму в 36 сантиметров. Синоптик добавил, что в ближайшие сутки снежный покров увеличится до 60 сантиметров.

Гидрометцентр РФ тем временем продлил действие желтого уровня погодной опасности из-за гололедицы до 12:00 17 февраля.

Для ликвидации последствий сильного снегопада к работе привлекли более 165 тысяч человек и 14,5 тысячи единиц техники. С 03:00 в Москве выпало 12 сантиметров осадков. До конца суток в столице ожидается рост сугробов еще на 4 сантиметра.

Всепогодные камеры зафиксировали обстановку в Москве днем 15 февраля