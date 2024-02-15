Снегопад будет заметать Москву до середины дня

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Обильный снегопад и метель продолжатся в столице до 14:00–15:00 в четверг, 15 февраля, а после интенсивные осадки будут постепенно стихать. Об этом ТАСС заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

По его словам, днем в столичном регионе ожидается облачная погода с порывистым ветром до 10 метров в секунду. При этом столбики термометров опустятся до минус 11 градусов в Москве, а в Подмосковье – до минус 12 градусов.

"Сегодня погоду в столице будет формировать атмосферный фронт", – добавил Леус.

Ранее сообщалось, что городские службы приступили к ликвидации последствий снегопада в Москве. Специалисты планируют и дальше продолжить повторять цикл работ на протяжении всего дня.

Из-за сильного снегопада москвичам рекомендовали воздержаться от поездок на личном транспорте и воспользоваться общественным транспортом.

При этом ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что в ближайшие сутки снежный покров увеличится до 60 сантиметров. Синоптик напомнил, что рекорд, который зафиксировали в 1994 году, составляет 65 сантиметров.



Московские автомобилисты показали кадры сильной метели утром 15 февраля