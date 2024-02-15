Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за снегопада

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Коммунальные службы работают в усиленном режиме из-за снегопада в Москве, передает телеграм-канал городского хозяйства столицы.

Москвичей предупредили, что начавшийся ночью 15 февраля снегопад, по прогнозам синоптиков, продлится до конца дня, а в ближайшее время интенсивность осадков не уменьшится.

Как сказано в сообщении, уже в 06:00 было проведено прометание дорог и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. При этом специалисты продолжат проводить подобные работы в течение всего дня.

"В уборке города от снега задействовано необходимое количество сил и техники. Особое внимание – очистке тротуаров, подходов к остановкам, станциям метро и МЦК, железнодорожным платформам, объектам социальной сферы", – напомнили в пресс-службе городского хозяйства.

В связи с сильным снегопадом москвичей попросили воздержаться от поездок на личном транспорте. Если это невозможно, тогда жителям столицы посоветовали быть аккуратнее на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также не мешать продвижению колонн техники.

В свою очередь, в пресс-службе Московской железной дороги сообщили о проведении работ по устранению последствий снегопада. Так, в Москве и Подмосковье на линиях курсируют примерно 70 единиц спецтехники, а для расчистки путей привлечены около 2 тысяч человек.

"На Московской железной дороге ведется постоянный мониторинг метеоусловий. В случае ухудшения погоды количество сил в регионах будет увеличено", – сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ночь на 15 февраля и в течение всего последующего дня в Москве прогнозируется снегопад и усиление ветра до 14 метров в секунду. Жителей столицы призвали быть осторожными на улице, не укрываться под деревьями и не ставить рядом с ними автомобили.



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