Облачная погода и сильный снег ожидаются в Москве 15 февраля

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Облачная погода с прояснениями и осадки в виде снега, местами сильного прогнозируются в Москве 15 февраля. На дорогах возможна гололедица, предупреждает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в Москве будет в пределах от 8 до 10 градусов мороза, по области – от 7 до 12 градусов мороза.

Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, атмосферное давление составит 760 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице понизится до минус 13 градусов, а в Подмосковье – до минус 15 градусов.

В Москве и Подмосковье продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение будет действовать до 11:00 16 февраля.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупреждал, что 15 и 16 февраля в Москве выпадет от 7 до 12 миллиметров осадков, что составляет почти четверть месячной нормы.

В связи с этим заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что коммунальные службы столицы готовы к снегопаду: подготовлены свыше 14 тысяч снегоуборочной и снеговывозящей спецтехники, также приведены в готовность все снегосплавные пункты города.

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