Москвичей предупредили о возвращении морозов на следующей неделе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В выходные, 17 и 18 февраля, в Москве ожидается теплая погода, столбики термометров поднимутся до 1 градуса тепла, но в начале следующей недели вернутся сильные морозы. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По его словам, в ночь на 17 февраля ожидается от минус 11 до минус 7 градусов, днем температура приблизится к нулю, но преимущественно будет отрицательной.

Вильфанд добавил, что 18 февраля тоже будет теплая погода: днем и ночью – от минус 4 до плюс 1 градуса. Между тем в понедельник, 19 февраля, ночью столичные термометры покажут от минус 15 до минус 10 градусов, днем ожидается от минус 8 до минус 3 градусов.

Синоптик сообщил, что 20 февраля будет 17–12 градусов ниже нуля.

Ранее Вильфанд рассказал, что 15 и 16 февраля в Москве выпадет от 7 до 12 миллиметров осадков, что составляет почти четверть месячной нормы.

Он отметил, что город попадет в периферию антициклона, атмосферное давление ожидается выше нормы на 12–15 миллиметров ртутного столба.

Кроме того, в Москве и Подмосковье продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Период предупреждения продлится до 11:00 16 февраля.

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