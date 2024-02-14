Москвичей предупредили о сильном снегопаде и ветре

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Жителей и гостей Москвы ожидают снегопад и усиление ветра до 14 метров в секунду ночью и в течение дня 15 февраля. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

В связи с этим горожанам посоветовали соблюдать осторожность на улице, не укрываться под деревьями и не оставлять рядом с ними автомобили. В Центре организации дорожного движения жителям порекомендовали для передвижения выбирать городской транспорт.

"Если вы за рулем, то соблюдайте дистанцию и скоростной режим, не отвлекайтесь на телефон. Будьте особенно аккуратны на мостах и эстакадах", – сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

За движением в Москве следят Ситуационный центр и экипажи Дорожного патруля ЦОДД. На Московской кольцевой автомобильной дороге большегрузам помогают автомобили на базе "КамАЗ".

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что от 7 до 12 миллиметров осадков выпадет в Москве 15 и 16 февраля, что составляет почти четверть месячной нормы. Он отметил, что город попадет в периферию антициклона, атмосферное давление ожидается выше нормы на 12–15 миллиметров ртутного столба.

Более того, в связи со сложной барической ситуацией точность прогноза уменьшается, указал Вильфанд.



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