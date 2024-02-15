Высота сугробов в Москве может достигнуть 60 сантиметров до конца дня

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Сугробы в столице увеличились до показателя в 54 сантиметра, что превышает в 1,5 раза норму в 36 сантиметров. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

"В результате обильных снегопадов, зарядивших в столице в середине ночи, к 9 часам утра высота снежного покрова на опорной метеостанции ВДНХ увеличилась на 4 сантиметра", – уточнил он.

По его словам, в ближайшие сутки снежный покров увеличится до 60 сантиметров. Синоптик напомнил, что рекорд составляет 65 сантиметров. Его зафиксировали в 1994 году.

В свою очередь, главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова сообщила, что сильнейший снегопад и аномальные морозы являются редким сочетанием для конца календарной зимы, так как обычно вместе со снегом приходит потепление. Она объяснила, что это связано с меридиональными процессами – когда воздушные массы движутся вдоль меридианов, с юга на север или с севера на юг.

"По периферии арктического антициклона, вместе с которым к нам пришел холодный воздух с Карского моря, в меридиональном направлении протянулся атмосферный фронт, разделяющий этот антициклон и циклон", – заявила синоптик.

Как сообщает сайт "Комсомольской правды", сильный снег вместе с порывистым ветром будет идти до конца дня 15 февраля. При этом такое явление будет сопровождаться очень низкой температурой, которая будет на 6–7 градусов ниже нормы.

"Будет пронзительно холодно. Свежего снега за день выпадет 10–12 сантиметров. А его и так уже просто девать некуда! На дорогах возможны снежные заносы", – предупредила Позднякова.

При этом синоптик предупредила, что к выходным, 17 и 18 февраля, антициклон переместится на восток, поэтому морозы ослабеют. Однако, по ее словам, к вечеру 18 февраля в Москву снова вернутся морозы – до минус 17 градусов ночью. Холода продлятся в столичном регионе до 21–22 февраля, а после снова начнется потепление, заключила Позднякова.

Ранее синоптики прогнозировали, что на протяжении всего четверга, 15 февраля, в столице будет идти сильный снег. Температура воздуха при этом не опустится ниже 10 градусов мороза.

Последствия снегопада в столичном регионе планируют ликвидировать с помощью городских служб. Специалисты планируют повторять цикл работ на протяжении всего дня. Из-за сильного снегопада москвичей призвали воздержаться от поездок на личном транспорте.



Москвичам рекомендовали пересесть на общественный транспорт из-за снегопада