Более 165 тыс человек привлекли к уборке снега в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Для ликвидации последствий сильного снегопада в Москве к работе привлекли более 165 тысяч человек и 14,5 тысячи единиц техники. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он обратил внимание, что с 03:00 в Москве выпало 12 сантиметров осадков. До конца суток в столице ожидается рост сугробов еще на 4 сантиметра.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями все городские службы работают в режиме повышенной готовности, в уборке города от снега задействованы более 165 тысяч человек, в том числе порядка 17 тысяч сотрудников столичных инженерных компаний, и 14,5 тысячи единиц различной коммунальной техники", – сообщил вице-мэр.

При уборке столичных территорий особое внимание уделяется пешеходным зонам, тротуарам, подходам к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным платформам, объектам социнфраструктуры и другим.

На МКАД и в ТиНАО организовали дежурство тягачей для помощи автомобилям.

По словам Бирюкова, с начала зимы в Москве выпало уже 2,6 метра снега при норме 1,52 метра. Он также добавил, что столичные коммунальные службы могут справиться с ликвидацией осадков.

Несмотря на сильный снегопад в городе, каток на ВДНХ продолжает работать для посетителей в штатном режиме, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе выставки.

Гидрометцентр РФ тем временем продлил действие желтого уровня погодной опасности из-за гололедицы до 12:00 17 февраля, сообщается на сайте.

По прогнозам синоптиков, обильный снегопад и метель продолжатся в столице до 14:00–15:00. Днем в столичном регионе ожидается облачная погода с порывистым ветром до 10 метров в секунду. Погоду в Москве 15 февраля будет формировать атмосферный фронт.



Высота сугробов достигла 54 см в Москве