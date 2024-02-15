В МЖД опровергли информацию о застрявшей в снегу электричке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Московская железная дорога (МЖД) опубликовала в своем телеграм-канале опровержение по поводу появившихся в Сети кадров, где зафиксирован якобы застрявший в снегу поезд.

Компания объяснила, что на фотографии был запечатлен поезд дальнего следования, который утром приехал без пассажиров на запасные пути станции Кусково, где проводится экипировка составов.

При этом в сообщении МЖД сказано, что на данный момент движение пригородных поездов осуществляется в штатном режиме. Кроме того, в пресс-службе уточнили, что на всех станциях специалисты до сих пор проводят работы по уборке снега.

"В Москве и Московской области в этой работе задействованы 70 единиц спецтехники. Для расчистки путей и стрелочных переводов на станциях привлечены более 2 тысяч человек", – заключили в МЖД.

Ранее сообщалось, что городские службы планируют ликвидировать последствия снегопада в столичном регионе на протяжении всего дня. Из-за сильного снегопада москвичей призвали воздержаться от поездок на личном транспорте и пересесть на общественный.

Между тем ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в ближайшие сутки снежный покров увеличится до 60 сантиметров. Синоптик напомнил, что зафиксированный в 1994 году рекорд составляет 65 сантиметров.



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